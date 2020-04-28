تكليف وزارة المالية الطلب من مصرف لبنان اعداد لوائح بالتحويلات المالية الى الخارج اعتبارا من ١/١/٢٠١٩ ولغاية تاريخه وخلال فترة اقفال المصارف
أبريل 28, 2020
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