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تكليف وزارة المالية الطلب من مصرف لبنان اعداد لوائح بالتحويلات المالية الى الخارج اعتبارا من ١/١/٢٠١٩ ولغاية تاريخه وخلال فترة اقفال المصارف

أبريل 28, 2020

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