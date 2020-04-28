رح نبقى سوا – الخبير الاقتصادي د. حسن مقلّد أبريل 28, 2020 آخر المقالات نعمة: نسبة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بلغت 55% رح نبقى سوا - الخبير الاقتصادي د. حسن مقلّد وزير الاتصالات قرر مباشرة اجراءات استلام قطاع الخلوي ونقل ادارة الشركتين لوزارة الاتصالات سلامة: على الصيارفة الإلتزام ببيع الدولار الأميركي بأقل من 3200ل.ل. هل يمكن إقالة سلامة ؟ تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني