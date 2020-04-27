وزير الاتصالات قرر مباشرة اجراءات استلام قطاع الخلوي ونقل ادارة الشركتين لوزارة الاتصالات

اكدت مصادر مقربة من وزير الاتصالات طلال حواط أن الأخير “قرر مباشرة اجراءات استلام قطاع الخلوي ونقل ادارة الشركتين لوزارة الاتصالات”.

كما أكدت المصادر نفسها للـ”LBCI” أن “حواط قرر البدء باعداد دفتر شروط جديد واقتراحه على مجلس الوزراء واجراء مناقصة عالمية وفقا للقانون”.