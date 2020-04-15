جمعية المصارف: أوصينا باعتماد مبلغ 2600 ليرة كمعدل صرف للدولار عند اتمام معاملات صغار المودعين

أعلنت جمعية المصارف في بيان أنه :”بناءً على التداول مع مصرف لبنان، وفي انتظار تجهيز وتشغيل المنصّة الإلكترونية التي ستتولّى تحديد أسعار صرف الليرة اللبنانية إزاء الدولار الأميركي في السوق اللبنانية، أوصت الجمعية باعتماد مبلغ 2600 ليرة لبنانية كمعدل صرف للدولار الواحد عند إتمام معاملات صغار المودعين بمبالغ لا تتعدّى 3000 دولار أميركي أو 5,000,000 ليرة لبنانية استناداً الى تعميم مصرف لبنان رقم 148 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2020″.

كما قرر مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان تخفيض معدلات الفائدة المرجعية في سوق بيروت BRR ابتداء من 15 نيسان 2020 على النحو التالي:

– معدل الفائدة المرجعية على الدولار الأميركي 5,75% بدلا من 9,35% في مطلع السنة الحالية.

– معدل الفائدة المرجعية على الليرة اللبنانية 7,75% بدلاً من 12,45% في مطلع السنة الحالية.

إن هذه التخفيضات الجوهرية والهامة في بنية الفوائد تندرج في إطار التجاوب مع تعاميم مصرف لبنان ، وتهدف الى التخفيف من أعباء التسليف على المدينين والى تحفيز الحركة الاقتصادية في الظروف الصعبة الراهنة”.