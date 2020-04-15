بين الخصخصة وتعويم الليرة.. إفقار الشعب عن سابق تصور وتصميم

في ظلّ وضع اقتصادي كارثي تعيشه البلاد اليوم، بعد اجتياح الناس للشارع في انتفاضة 17 تشرين، وانكشاف هشاشة النموذج المعتمد منذ العام 1992، وغرق “القارب المثقوب” منذ ما قبل باريس 1 على حدّ تعبير رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون عام 2001، ومع ذهاب حكومة الحريري الابن، ومجيء حكومة الرئيس حسان الدياب التي زاد بيانها الوزاري من مخاوف اللبنانيين، وفي ظلّ قرار التوقف عن سداد مستحقّات الديون بالعملة الأجنبية وفوائدها، وفي ظلّ فيروس “كورونا” القاتل الذي فرض على اللبنانيين البقاء في المنازل وأقفل الأشغال وأودى بحياة عشرين شخص حتى اللحظة، تسرّبت أخيراً “خطة الإصلاح الإقتصادي للحكومة اللبنانية”.

وإن كان البعض، وبينهم وزراء في الحكومة، يصفونها بأنّها خطة اقتصادية، علماً أنّ الورقة في مقدمتها تشير الى أنّها “خطة اقتصادية إنقاذية”، فهذه التسمية بعيدة كلّ البعد عن الواقع. فالورقة المسرّبة، التي اعترف أعضاء الحكومة أنّها حقيقية وأنّهم يدرسونها، لا تحوي أي بند أو رؤية أو خطة عمل اقتصادية، بل جلّ ما تركّز عليه هو الشقّ المالي والنقدي، بعيداً عن اي محاولة للتطرّق الى الاقتصاد، وكأنّ أحداً لم يتعلّم شيئاً من تجارب العقود الثلاث الماضية. وقد حاولت الحكومة بعدد من أعضائها، وبشخص رئيسها حتى، التنصّل من تسميتها ورقة اقتصادية، بحيث باتت “خطة إصلاح مالي”، بل وصل الأمر بها لتصبح “خطة عمل للدائنين”، لينتهي بها المطاف بحسب مصادر حكومية رسمية الى “مجموعة أفكار” وضعت ليجري نقاشها في الحكومة !

وعلى وقع التسريبات العديدة التي تشير الى أنّ “خطة الحكومة” وضعتها شركة لازارد التي تعاقدت معها الحكومة لتكون استشارية في مجال التفاوض مع الدائنين، يطرح هنا السؤال عن السبب وراء ترك هذه الشركة تنصّ “خطة اقتصادية” أو حتى “مالية” للدولة اللبنانية؟ فهل وصل التقاعس الى حدّ تغييب الدولة اللبنانية نفسها عن هكذا ملف والسماح لاستشاري أن يضع عنها خططها؟

وإن كانت بُحّت حناجر بعض الاقتصاديين وآلاف المتظاهرين في شوارع البلاد خلال الأشهر والسنين الماضية، المطالبين بالتخلّي عن نموذح اقتصاد الريع الذي أثبت فشله منذ سنوات طويلة، والتحوّل الى الاقتصاد المنتج، فقد جاءت هذه الورقة لتبقي القديم على قدمه، لا بل لتحاول إعطاء جرعة أمل للنموذج الذي أفقر اللبنانيين وأوصل بالبلاد الى الدرك الذي تجد نفسها فيه اليوم.

وفي ظلّ كثرة الشائعات والتحليلات والمفاهيم الخاطئة المنتشرة، لا بدّ من التعمّق قليلاً في قراءة “الخطة” وتحديد ما فيها، والفصل بين ايجابياتها وسلبياتها.

خلفية الورقة: تأكيد فشل السياسة المعتمدة.. و48٪ من اللبنانيين فقراء

تنطلق ورقة الحكومة من الاعتراف أنّ “المؤشرات الاقتصادية تشير الى تسارع انكماش الاقتصاد، وأزمة فيروس كورونا التي تؤثر اليوم على لبنان والعالم بأسره ستضيف على تدهور البيئة الاقتصادية الحاصل”.

وتضيف الورقة أنّ “التقديرات تشير إلى أن الناتج قد تقلص بنسبة 6.9٪ في عام 2019 بعد الانكماش بنسبة 1.9٪ في عام 2018، ويمكن أن ينكمش بنسبة 9٪ إلى 14٪ إضافية في عام 2020 حيث يضع نقص الدولار عبئًا كبيرًا على الواردات ما سيؤدي الى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على الشركات”.

في مقدّمتها أيضاً، تؤكّد ورقة الحكومة أنّ “البطالة والفقر يتصاعدان بسرعة. كما يمكن أن يتسارع متوسط التضخم إلى أكثر من 25٪ في عام 2020 ، ما يخلق خطر ارتفاع غير محكم في الأسعار مدعومًا بالانخفاض المستمر الفعلي لقيمة الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية”.

وإن كان البعض يحاول تحميل مسؤولية ما نعانيه لانتفاضة 17 تشرين أو لمؤامرة كونية، جاءت المفارقة في تفنيد الحكومة لأسباب ما نعيشه بقولها أنّ “جذور الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة الحالية تعود إلى تاريخ طويل من الاعتماد المفرط على تدفقات العملات الأجنبية الضخمة. لسنوات، تلقى لبنان تدفقات هائلة من الودائع بالدولار في القطاع المصرفي المحلي، وهو ما يعادل عدة مرات الناتج المحلي الإجمالي، لم يتم إعادة تدويرها بشكل أساسي في الاقتصاد المنتج ولكنها غذت عجز القطاع العام ومستويات عالية من الاستهلاك. (…) بالإضافة إلى ذلك، دفعت سنوات من العجز الكبير في الميزانية وارتفاع أسعار الفائدة رصيد الدين العام إلى مستوى مرتفع بشكل غير مستدام، حيث ارتفع من 131٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 إلى حوالي 176٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019. وفي ظلّ ذهاب نحو 50٪ من الإيرادات الحكومية في 2019 لدفع فوائد الدين، فقد باتت الحسابات المالية ضعيفة للغاية بحيث لا تستطيع السعي إلى تعزيز الإنتاجية والاستثمار في البنية التحتية”.

ما سبق ليس إلّا محضر اتهام واضح يؤكّد فشل السياسات المتعاقبة طوال العقود الماضية، باعتراف الحكومة التي تضمّ أطرافاً كانت اساسية في تأليف الحكومات الماضية !

الحكومة تطلب 10 الى 15 مليار دولار.. وتُضخّم الحاجة الى 27 مليارا

تنطلق خطة الحكومة من “سيناريو ماكرو-اقتصادي مبني على فرضية أنّ لبنان سيستفيد في وقت قصير من الدعم المال الخارجي المطلوب، كما سينفّذ بنجاح كافة الإصلاحات الواردة في الوثيقة”، علماً أنّ الخطة لا تشير الى أي تطمينات من الجهات الخارجية لتأمين هذا الدعم المالي، خصوصاً أنّ الدول “المانحة” باتت هي اليوم في حاجة الى الأموال بفعل الركود الاقتصادي العالمي المتوقع كتأثير مباشر لأزمة فيروس كورونا.

في الأرقام، تشير المسودة الى أنّه “مع توقع أولي للانكماش الحقيقي بنسبة 12.0٪ في عام 2020 و7.0٪ في عام 2021، سيتعافى الاقتصاد تدريجياً وسيصل إلى نمو حقيقي بنسبة 2.0٪ بحلول عام 2024 قبل أن يستقر عند نمو محتمل بنسبة 3٪ على المدى الطويل. سيتم دفع التعافي من خلال الدعم الخارجي للحد من الانكماش في الواردات والاستهلاك المحلي، ودفع الاستثمار العام في سياق فتح التمويل الملتزم من قبل CEDRE وتنفيذ خطة استثمارية، بالإضافة الى تنفيذ خطة شاملة لتعزيز النمو والمكاسب التنافسية من خلال التحرير التدريجي لسعر الصرف”، مع الإشارة الى أنّه “من المتوقع أن يرتفع متوسط التضخم إلى 25.1٪ في عام 2020 بسبب الآثار السلبية لانخفاض سعر الصرف الفعلي، على أن يتنخفض التضخم تدريجيًا إلى 5.2٪ بحلول عام 2024”.

تعتبر الحكومة أنّ “السياسة المالية ستكون مدفوعة بخطة ضبط مالي طموحة، موزعة على 5 سنوات، حيث سيتم تحسين رصيد الميزانية الأولية من -0.9٪ في عام 2019 إلى 1.6٪ في عام 2024 ، مما يعكس “فائضًا أوليًا محليًا” بنسبة 3.4٪ باستثناء النفقات الرأسمالية التي سيتم تمويلها خارجيًا مع فتح التزامات التمويل الخارجي لـ CEDRE. (…) من المتوقع أن يتقلص العجز الحكومي الإجمالي من 11.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 7.2٪ في عام 2020 وإلى 1.3٪ بحلول عام 2024، على أن ينخفض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد من 176٪ في عام 2019 إلى 103.1٪ بحلول عام 2024 وكذلك إلى 90.2٪ بحلول عام 2027″.

وفي حين تشير الخطة الى حاجة لبنان الى ما بين 10 و15 مليار دولار كتمويل خارجي للخروج من النفق، غير أنّ الأرقام الواردة فيها تبرز الحاجة، تحت واقع الأرقام الخاطئة بحسب مصادر اقتصادية مطلعة، الى ما يفوق 27 مليار دولار تحت بند “متطلبات التمويل الخارجي” بين الأعوام 2020 و2024، في محاولة فاضحة لتضخيم الحاجة الى هذا التمويل بغية تثبيت ضرورة اللجوء الى صندوق النقد الدولي !

التسويق لصندوق النقد: تحميل الشعب المسؤولية

إن كان الخلاف بين الأطراف السياسية مستمرّاً حول موضوع القبول ببرنامج لصندوق النقد الدولي، لكون وصفات الصندوق معروفة، كما تبعاتها التي تزيد الفقراء فقراً والأغنياء ثراء، غير أنّ الحكومة تعترف في متن ورقتها أنّ “خطتنا الحالية هي أساس جيد في حالة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”. ولا تتوقف الحكومة عند ذلك، بل تلعب دور محامي الدفاع عن صندوق النقد محاولة إبراز حسناته، قائلة أنّ “الآثار الجانبية الإيجابية لبرنامج صندوق النقد الدولي عديدة. وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي على الأرجح لن يكون قادرًا على توفير موارد كافية لتغطية جميع احتياجات التمويل الخارجية للبنان للسنوات الخمس القادمة، إلّا أنّه سيفتح نوافذ اخرى الى الأموال المتاحة من الشركاء متعددي الأطراف أو الثنائيين، على أن يكون ذلك مرتبطاً بالتنفيذ الناجح لبرنامج صندوق النقد الدولي”.

الى ذلك، تشير الحكومة في ورقتها أنّها “تعتزم تقديم موازنة تكميلية لموازنة العام 2020 في الأشهر القليلة المقبلة لوضع المالية العامة على مسار مستدام. في هذا السياق، تلتزم الحكومة بتخفيض العجز الأساسي بشكل كبير من خلال مزيج من الإيرادات التصحيحية وتدابير الإنفاق. من المتوقع أن يؤدي الجمع بين البيئة الاقتصادية المتدهورة سريعًا وغير المستقرة، وانخفاض الضرائب على دخل الفوائد، إلى دفع نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 16.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 12.6٪ في عام 2020. من ثمّ نتوقع أن تزيد الإيرادات الضريبية بشكل مطرد لتصل إلى 16.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024. كذلك، من المتوقع أن يتقلص الإنفاق الأساسي للحكومة، باستثناء الفوائد على الديون، من حوالي 22.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 17.1٪ بحلول عام 2024، مدعومًا بانخفاض فاتورة الأجور والإزالة التدريجية لتحويلات الكهرباء”.

وإن كان صندوق النقد الدولي معروف عنه أنّه لا يكترث سوى للجانب المالي، فإنّ الحكومة اللبنانية مطالبة بالاكتراث لحياة شعبها، لا القبول بفقره وذلّه كرمى لعيون الدائنين وصندوق النقد، عبر اعتماد سياسة تقشّفية تقضي على ما تبقّى من طبقة وسطى هي آيلة الى الزوال أصلاً، وتحوّل الطبقات الفقيرة الى مسحوقة، في مقابل تركيز الثروة أكثر فأكثر في أيدي ثلّة قليلة مؤلفة من السياسيين وشركائهم الذين أوصلونا الى هذا الدرك.

خفض الإنفاق: العبء على المواطن

في شقّ تدابير خفض الإنفاق، تنطلق الحكومة من قطاع الكهرباء، مشيرة الى أنّها “تخطّط لوقف دعم كهرباء لبنان بمجرّد تطبيق خطة الكهرباء التي أقرّت في نيسان 2019، وتوفير الكهرباء 24\24، على أن تزداد التعرفة تدريجياً”.

وفيما خص فاتورة الأجور، “تلتزم الحكومة بترشيد التوظيف في القطاع العام بهدف تحسين الكفاءة وخفض التكلفة. والهدف من ذلك هو الوصول بإجمالي تكاليف الأفراد إلى 11.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 من خلال الإجراءات التالية: – تجميد عدد الأفراد العسكريين ووقف الترقيات. – تقليل عدد المتعاقدين (5٪ سنوياً على مدى 5 سنوات). – التجميد الاسمي للرواتب: سيتم تجميد الرواتب على مستواها الاسمي الحالي لمدة 5 سنوات، ما سيؤدي في الواقع إلى انخفاض حقيقي في القيمة. – وقف التوظيفات في القطاع العام: سيتم فرض تجميد على توظيف القطاع العام و سيتقلص حجم القطاع العام بسبب الاستنزاف. وبما أنه من المتوقع أن يتقاعد عدة آلاف من موظفي القطاع العام في السنوات القادمة، فلن يتم استبدال سوى أولئك الذين هم في مناصب أساسية. – إعادة النظر بحزمة المزايا العسكرية رفيعة المستوى (مثل قسائم الوقود …)”.

ورقة الحكومة تلحظ أيضاً المعاشات التقاعدية، فتؤكّد على أنّها “شكلت في عام 2019، 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يكون الهدف تخفيض هذا الرقم تدريجياً إلى 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024. وللوصول الى هذا الرقم، تعتزم الحكومة القيام بالإجراءات التالية: – المراجعة والتطبيق السليم للتدبير “رقم 3” %