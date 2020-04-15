صندوق النقد: انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي سيعاني على الأرجح هذا العام، من «أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير»، فيما تصارع الحكومات لمكافحة جائحة «كوفيد 19».

يتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 في المئة، في 2020، بعدما كانت توقعاته في مطلع العام، تبشّر بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3 في المئة.

اعتبرت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد، جيتا جوبيناث، في حديث لشبكة «CNBC» الأميركية، أن «من المحتمل جداً أن يشهد الاقتصاد العالمي هذا العام أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير، متجاوزاً ما شهده خلال الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان». وقالت جوبيناث إن «الصدمة الاقتصادية الحالية لا تتحكم فيها السياسة الاقتصادية»، إذ من غير الواضح متى ستنتهي جائحة «كوفيد 19».

بالتوازي، يتوقع الصندوق حدوث «انتعاش جزئي» في العام 2021، بشرط أن يتراجع انتشار «كورونا» خلال هذا العام. ووصف الصدمة الحالية بأنها «أزمة لا مثيل لها… فحجم وسرعة الانهيار في النشاط الذي أعقب (الإغلاق) لا يشبه أي شيء شهدناه في حياتنا» على حد تعبير جوبيناث.

وقال صندوق النقد إنه تلقى «عدداً غير مسبوق من الدعوات للتمويل». إذ طلب أكثر من 90 عضواً من أعضائه البالغ عددهم 189، الدعم المالي.

وتشير أحدث التوقعات من الصندوق إلى أن الاقتصاد الأميركي سينكمش بنسبة 5.9 في المئة هذا العام. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.5 في المئة، لكن الصين ستشهد نمواً بنسبة 1.2 في المئة، في العام 2020.