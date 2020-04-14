ملاحظات على “الخطة” -افكار الحكومة- ؟! أبريل 14, 2020 آخر المقالات صندوق النقد: انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام بيان توضيحي من مصرف لبنان حول أرقامه المالية ملاحظات على "الخطة" -افكار الحكومة- ؟! مقلد لإذاعة النور: مشروع الـ"هيركات" يحتاج إلى معايير معينة ولا يمكن أن يمر بصيغته المطروحة من ماكينزي إلى لازارد: الاقتصاد الإنتاجي أو الدعم الخارجي تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني