مقلد لإذاعة النور: مشروع الـ”هيركات” يحتاج إلى معايير معينة ولا يمكن أن يمر بصيغته المطروحة

أكد رئيس تحرير مجلة “الإعمار والاقتصاد” الدكتور حسن مقلد أن ما ورد في ما سُمّيت بالورقة الاقتصادية للحكومة هو تكرار للأوراق الاقتصادية في الحكومات السابقة ولا يوجد فيها أي جديد.

وفي اتصال مع إذاعتة النور، أكد مقلد أن مشروع الـ”هيركات” يجب أن يجري وفق معايير معينة، وعليه فإنه لا يمكن أن يمر بصيغته الحالية المطروحة، مؤكداً أن هناك مصادر أخرى لتأمين المبلغ المطلوب غير صندوق النقد الدولي والأميركيين ومن يريد السيطرة على لبنان، لكن الأمر يتعلق بنا نحن، إذ لا يوجد قرار بذلك.

وعن إمكانية استرداد الأموال المنهوبة، أكد مقلد أن ذلك ممكن فقط باتخاذ إجراءات معيّنة دون الحاجة إلى سن تشريعات وقوانين خاصة.