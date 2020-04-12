تعليق اولي على الخطة او بيان الدائنين أبريل 12, 2020 آخر المقالات من ماكينزي إلى لازارد: الاقتصاد الإنتاجي أو الدعم الخارجي البنك الدولي يحذر من "دراما كورونا".. تعليق اولي على الخطة او بيان الدائنين تداعيات أزمة كورونا على مصر طالبت الحكومة بتقديم تعهّد صريح ومكتوب مع روزنامة واضحة لتطبيق إجراءات إنقاذيّة طارئة تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني