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وزني وجه كتابا الى سلامة حول درس إمكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في مصرف لبنان

أبريل 8, 2020

وجّه وزير المالية غازي وزني كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول درس إمكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية.

وجاء هذا الكتاب بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 2/4/ 2020، وانسجاماً مع السياسة المالية العامة القاضية بخفض الرواتب والمخصّصات في المؤسسات والإدارات والهيئات العامة، والتي جرى تكريسها في الموازنة العامة لعام 2019 ويجري استكمال مسارها في موازنة العام 2020.

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وجّه وزير المالية غازي وزني كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول درس إمكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية.

وجاء هذا الكتاب بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 2/4/ 2020، وانسجاماً مع السياسة المالية العامة القاضية بخفض الرواتب والمخصّصات في المؤسسات والإدارات والهيئات العامة، والتي جرى تكريسها في الموازنة العامة لعام 2019 ويجري استكمال مسارها في موازنة العام 2020.

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