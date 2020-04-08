المشرفيه اطلق برنامج التكافل الاجتماعي لمساعدة العائلات الاكثر حاجة…

أطلق وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه برنامج التكافل الاجتماعي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات فيروس كورونا لمساعدة العائلات الأكثر حاجة والمتضررة من جراء فيروس كورونا.

وقال المشرفيه: “ليس هناك استنسابية او تمييز بين مواطن وآخر، ورئيس الحكومة حسان دياب أطلق الاسبوع الماضي أول قسم من المساعدات التي طالت العائلات الأكثر فقرا”، مشيرا الى ان “شرائح كثيرة استفادت من المساعدات المالية التي قدمت، ونحن بانتظار انتهاء داتا المعلومات وبناء عليها توزع المساعدات. نحن نقوم بواجبنا تجاه المواطن ضمن القدرات المتوفرة ماليا لدى الحكومة”.

وطلب من جميع العائلات المحتاجة التواصل مع المخاتير او رؤساء بلديات لكي يقدموا البيانات المطلوبة لتقديم الطلب عبر الهاتف وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية. اما في البلدات التي لا بلديات فيها يمكن الاتصال بوزارة الداخلية لتعبئة الاستمارة”.

وقال: “نطلق اليوم حملة مساعدة للأشخاص المحتاجين جراء الأزمات الصعبة التي عصفت في البلاد، وأتمنى من الجميع توخي الحذر والموضوعية والصدق اثناء تعبئة الاستمارة المطلوبة، وسنتأكد من بعض المعلومات عن الأشخاص على طريقتنا، ومن خلال عناصر الجيش اللبناني التي ستوزع المساعدات”.