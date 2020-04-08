تداعيات كارثة فيروس كورونا عبد الخالق فاروق أبريل 8, 2020 آخر المقالات تداعيات أزمة كورونا على مصر طالبت الحكومة بتقديم تعهّد صريح ومكتوب مع روزنامة واضحة لتطبيق إجراءات إنقاذيّة طارئة هل سيكتب التاريخ المنتصر في الحرب ضد كورونا، ويرسم المستقبل؟ الاقتصاد الألماني يتراجع بأكبر وتيرة منذ 1970 المشرفيه اطلق برنامج التكافل الاجتماعي لمساعدة العائلات الاكثر حاجة... للاطلاع على الدراسة الرجاء الضغط هنا. تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني للاطلاع على الدراسة الرجاء الضغط هنا. تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني