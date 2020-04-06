الرئيس عون: وباء “كورونا” فاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية

أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال اجتماع مع أعضاء “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، أن لبنان كان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضرب وباء “كوفيد 19” العالم، فاضطر الى إعلان حالة طوارئ صحية، ما فرمل الى حد ما انطلاقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها أزمة الصحة.

وأضاف: نحن اليوم نجابه كل هذه الأزمات والتداعيات ونرحّب بأي مساعدة دولية.

وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان يعاني من انكماش اقتصادي كبير، ومن تراجع الطلب الداخلي والاستيراد، ونقص حاد بالعملات الأجنبية، وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، كما وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى العجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية.

ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن “مجموعة الدعم” في آخر اجتماع لها في باريس في كانون الأول من العام 2019، أعلنت استعداد المجتمع الدولي لدعم لبنان على تخطي أزمته المالية والاقتصادية مشروطٍ بقيام حكومة فعالة وذات مصداقية وقادرة على مكافحة الفساد وتنفيذ حزمة أساسية من الاصلاحات الاقتصادية.

وقال الرئيس عون: “على وقع التحركات الشعبية، وفي ظل أزمة اقتصادية مالية اجتماعية متصاعدة، وعلى الرغم من كل العوائق السياسية، تشكلت حكومة في لبنان، وتعهدت إطلاق خطة طوارئ إنقاذية، ومكافحة الفساد والقيام بمعالجات في المالية العامة مع إجراءات اقتصادية للانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج”.