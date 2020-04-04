الخبير الاقتصادي حسن مقلد يشرح بالتفاصيل تعميم حاكم مصرف لبنان وكيف ينعكس على المودعين أبريل 4, 2020 آخر المقالات واشنطن للبنان: بعاصيري أو الجحيم الخبير الاقتصادي حسن مقلد يشرح تعميم حاكم مصرف لبنان وكيف ينعكس على المودعين الخبير الاقتصادي حسن مقلد يشرح بالتفاصيل تعميم حاكم مصرف لبنان وكيف ينعكس على المودعين تعميمان لمصرف لبنان ..من المستفيد؟ روسيا تبدي رغبة بتزويد لبنان بأجهزة فحص كورونا.. بانتظار التعجيل بالاجراءات تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني