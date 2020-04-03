روسيا تبدي رغبة بتزويد لبنان بأجهزة فحص كورونا.. بانتظار التعجيل بالاجراءات

في ظلّ انشغال العالم بفيروس كورونا وأعداد الإصابات الهائلة التي قاربت المليون، والوفيات التي تزداد بشكل مطرد يومياً، تبحث كلّ الدول اليوم عن زيادة قدرات الفحص لديها لتبيان وجود الفيروس.

في هذا السياق، علمت “Russia-now.com” من مصادر متابعة أنّ لدى الدولة الروسية إمكانية تزويد لبنان بالكميات التي يحتاجها من أجهزة فحص سريع “PCR” مهمتها كشف عوارض فيروس كورونا (كوفيد-١٩). وتشير المصادر أنّ هذه الأجهزة موجودة بانتظار الاتفاق على وسيلة لنقلها، علماً أنّ طائرة روسية ستحطّ في مطار بيروت قريباً لنقل الرعايا الروس الراغبين بالعودة الى بلادهم، ولذا، فإن استعجل لبنان بالاجراءات اللازمة، يمكن حينذاك أن تنقل تلك الطائرة الأجهزة معها.

وأكّدت المصادر عينها أنّ لبنان يحتاج لهذه الأجهزة، وتحديداً مع اقتراب عودة جزء من المغتربين اللبنانيين، لكون بعض من التزم سابقاً بتزويد الدولة اللبنانية بهذه الاجهزة لفحص المغتربين أخلّ بالتزامه، وجيّر الأجهزة لدول أخرى.

وكانت معلومات وردت لـ”Russia-Now.com” أشارت الى أنّ الحكومة الروسية أبدت رغبتها في تزويد لبنان بكمية من هذه الاجهزة بشكل مجاني، على غرار ما فعلت مع ايطاليا واسبانيا والولايات المتحدة الأميركية.

وعلمت “Russia-now.com” أنّ وزارتي الخارجية والصحة العامة اللبنانيتين أبدتا انفتاحاً على المشروع الروسي وقد انطلقت المراسلات بينهما وبين الدولة الروسية بغية تسريع الالية التي تتيح تسلم الاجهزة ومباشرة العمل بها.

(نقلاً عن Russia-Now.com)