د. حسن مقلّد/ تسعون دقيقة 1-4-2020 أبريل 2, 2020 آخر المقالات روسيا تبدي رغبة بتزويد لبنان بأجهزة فحص كورونا.. بانتظار التعجيل بالاجراءات تعميم مصرف لبنان رقم 149 مرفق به القرار الاساسي رقم 13216 تعميم مصرف لبنان رقم 148 مرفق به القرار الاساسي رقم 13215 د. حسن مقلّد/ تسعون دقيقة 1-4-2020 مع الحدث - حسن مقلد - 2020-03-30 تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني