مع الحدث – حسن مقلد – 2020-03-30 مارس 31, 2020 آخر المقالات مع الحدث - حسن مقلد - 2020-03-30 صفير بعد الإجتماع مع وزني وحتّي: المصارف ستباشر بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداء من اليوم خير الدين: المصارف ستفتح بكل فروعها خلال الايام الثلاثة المقبلة لخدمة الزبائن ترامب يتراجع عن خطة فتح الاقتصاد في منتصف نيسان النظام الدولي ما بعد الوباء..هل تتقدّم الصين لقيادة العالم؟ تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني