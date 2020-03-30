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صفير بعد الإجتماع مع وزني وحتّي: المصارف ستباشر بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداء من اليوم

مارس 30, 2020

شدّد كل من وزير المالية د. غازي وزني ووزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي على ضرورة إعادة الطلاب الذين هم خارج لبنان وزيادة المبلغ الذي يُحوّل من الأهالي إليهم لمساعدتهم على العودة وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة في ظل هذا الوضع الاستثنائي.

وجاء هذا الحديث في سياق اجتماع الوزيرين مع وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة د. سليم صفير الذي وعد أن المصارف ستباشر بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداء من اليوم.

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شدّد كل من وزير المالية د. غازي وزني ووزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي على ضرورة إعادة الطلاب الذين هم خارج لبنان وزيادة المبلغ الذي يُحوّل من الأهالي إليهم لمساعدتهم على العودة وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة في ظل هذا الوضع الاستثنائي.

وجاء هذا الحديث في سياق اجتماع الوزيرين مع وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة د. سليم صفير الذي وعد أن المصارف ستباشر بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداء من اليوم.

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