خير الدين: المصارف ستفتح بكل فروعها خلال الايام الثلاثة المقبلة لخدمة الزبائن

اشار الوزير السابق مروان خير الدين الى ان الاقتصاد تحول من نظام يعتمد على المصارف للدفع، الى نظام يتحول الى الدفع النقدي، لافتا الى انه خلال الفترة الاولى من ازمة كورونا اقفل العديد من فروع المصارف لديها.

ولفت خير الدين في حديث تلفزيوني، الى ان قرار التحويل للطلاب في الخارج لم يتوقف، الا انه يتم ترشيد هذا الموضوع وهي تساعد قدر الامكان وفق القدرة المتاحة. واشار الى انه يهنئ وزير الصحة في لبنان على الاجراءات التي اتخذها، وانا فخور بلبنان بالاجراءات التي اتخذها مقارنة مع العديد من دول الصف الاول في العالم.

واكد ان المصارف ستفتح بكل فروعها خلال الايام الثلاثة المقبلة لخدمة الزبائن، خاصة مع موضوع الرواتب.