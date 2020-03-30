ترامب يتراجع عن خطة فتح الاقتصاد في منتصف نيسان

مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهاته للمواطنين بالبقاء في المنزل حتى نهاية نيسان ليتخلى عن خططه لفتح الإقتصاد مجدداً في منتصف الشهر وذلك بعدما قال مستشار طبي كبير إن أكثر من 100 ألف أميركي قد يموتون بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

جاء عدول ترامب عن موقفه في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة 2460، وفقا لإحصاء لـ”رويترز”، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 141 ألفا وهو الأكبر في بلد واحد في العالم.

وقال ترامب في إفادة صحفية بشأن الوباء في البيت الأبيض وإلى جواره مستشارون كبار ورجال أعمال “سنصل إلى ذروة معدل الوفيات على الأرجح خلال أسبوعين”، مضيفاً: “لا شيء سيكون أسوأ من إعلان النصر قبل تحقيقه”.