التجارة العالمية: “خسائر كورونا” ستكون أكبر من تداعيات أزمة 2008!

ذكر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبيرتو أزيفيدو، أن التنبؤات الحالية تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية من جائحة فيروس كورونا المستجد ستكون أكبر من تبعات أزمة العام 2008.

وقال أزيفيدو، في تصريح مسجل نشر الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمنظمة: “التنبؤات الأخيرة تشير إلى هبوط اقتصادي وخسارة فرص عمل أسوأ مما حدث خلال الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات”.

ولفت أزيفيدو إلى أن التنبؤات المفصلة غير متاحة في الوقت الراهن، لكن الخبراء الاقتصاديين في المنظمة يتوقعون “تراجعا حادا للغاية في التجارة”.