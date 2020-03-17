إتفاق بين وزني وجمعية المصارف على فتح بعض فروع البنوك

تفق وزير المالية غازي وزني، مع وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير، على فتح المصارف لبعض الفروع التابعة لها ابتداء من يوم غد الأربعاء 18/3/2020، وتنظيم دوام العمل والقيام بالإجراءات المطلوبة لتسيير الخدمات المصرفية، من أجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة.

وتم التوافق بين وزير المال المصارف، على إعلان كل مصرف لائحة الفروع المعنية بالقرار، مع استمرار خدمة الـ “Call Center” وتأمين السيولة عبر مكنات الـ “ATM” .

وفي سياق متّصل، كشفت وكالة “بلومبرغ”، أنّه يجري درس إقتراح بالسماح لأصحاب الحسابات بالدولار في البنوك بسحب الأموال بالليرة بسعر 2000 ليرة لكل دولار، مقارنةً بسعر الصرف الرسمي منذ عقود البالغ 1507.5.