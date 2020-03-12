تسعون دقيقة/ د. حسن مقلّد ود. عبدالرحمن البزري 11-3-2020 مارس 12, 2020 آخر المقالات تسعون دقيقة/ د. حسن مقلّد ود. عبدالرحمن البزري 11-3-2020 لبنان يعلق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوند ٩ اذار ..المنعطف التاريخي ام الانهيار ! مصرف لبنان: للتقيد بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية القاضي ابراهيم قرر وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفا لبنانيا.. وعويدات يجمّده تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني