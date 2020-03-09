لبنان يعلق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوند

أعلنت رئيس الحكومة حسان دياب أن الجمهورية اللبنانية قررت تعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني، لافتاً إلى أن قرار تعليق الدفع هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة