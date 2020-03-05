القاضي ابراهيم قرر وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفا لبنانيا.. وعويدات يجمّده

قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

والمصارف التي صدر بحقها القرار هي:

– بنك عودة

– بنك لبنان والمهجر

– فرنسبك

– بنك بيبلوس

– بنك سوسيتيه جنرال

– بنك بيروت

– بنك البحر المتوسط

– اللبنك اللبناني الفرنسي

– بنك الاعتماد اللبناني

– بنك انتركونينتال

– فيرست ناشيونال بنك

– بنك لبنان والخليج

– بنك بيروت والبلاد العربية

– بنك الشرق الأوسط وافريقيا

– بنك سيدروس

– بنك فيدرال لبنان

– الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان

– بنك الموارد

– البنك اللبناني السويسري

– بنك سردار

– بنك مصر ولبنان

كما قرر القاضي ابراهيم وضع اشارة منع تصرف على املاك رؤساء مجالس ادارة هذه المصارف.

في المقابل وعملاً بأحكام المادتين 13 و 21 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، قرر النائب العام لدى محمكمة التمييز القاضي غسان عويدات تجميد قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم بشأن منع 20 مصرفاً من التصرف بأصولها وحجز أملاك رؤساء مجالس الإدارة

وبحسب القاضي عويدات فإن: “السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها. واضاف بحسب بيان صادر عنه الى ان الاستمرار بهكذا تدبير من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الوضى ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسناروهات المالية التي هي قيد الاعداد لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد.