سلامه يصدر تعميماً يخفض بموجبه الفوائد على قروض الإسكان

أصدر حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامه تعميماً وسيطاً يقضي بخفض الفوائد على قروض الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان، ومنح التسهيلات الممكنة للمصارف والمؤسسات المالية.

وتراوحت التخفيضات بحسب نوعية القرض وتاريخ الحصول عليه.

أما القروض التي طالها التخفيض الاكبر فهي تلك الممنوحة من قبل المؤسسة العامة للإسكان في السنتين الماضيتين والخفض هو بقيمة 2.5%.

وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، خلال حديث إذاعي، أن تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتخفيض فوائد القروض السكنية بنسبة 3% سيكون ابتداءاً من 1 نيسان 2020.

وكان قد اعتبر لحود أنّ التعميم الذي صدر عن الحاكم هو نوع من مساعدة للمواطن وللمؤسسة، لافتًا إلى أنّ المؤسسة عملت بالتنسيق مع المصرف المركزي للتمكن من تخفيف الفوائد، حيث كانت تتراوح بين 5 و5.75 بالمئة واليوم أصبحت 3 بالمئة.