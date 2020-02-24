حديث الساعة – الازمة المالية والاقتصادية & فيروس كورنا فبراير 24, 2020 آخر المقالات سلامه يصدر تعميماً يخفض بموجبه الفوائد على قروض الإسكان حديث الساعة - الازمة المالية والاقتصادية & فيروس كورنا إذاعة النور/ د. حسن مقلّد باحث سياسي وخبير إقتصادي 19-2-2020 وزير الإقتصاد: المراقبون يتوجهون إلى السوبرماركت لمراقبة الأسعار وزني: نناقش ووفد النقد الدولي ما يمكن أن تقدمه من نصائح انقاذية تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني