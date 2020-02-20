إذاعة النور/ د. حسن مقلّد باحث سياسي وخبير إقتصادي 19-2-2020 فبراير 20, 2020 آخر المقالات إذاعة النور/ د. حسن مقلّد باحث سياسي وخبير إقتصادي 19-2-2020 وزير الإقتصاد: المراقبون يتوجهون إلى السوبرماركت لمراقبة الأسعار وزني: نناقش ووفد النقد الدولي ما يمكن أن تقدمه من نصائح انقاذية وزير النقل السوري يعلن خطة تسيير رحلات جوية من مطار حلب الدولي إلى القاهرة هيئة التحقيق بمصرف لبنان:ملف الاموال المحوّلة للخارج قيد المتابعة وسنرفع نتائج التحقيقيات لعويدات تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني