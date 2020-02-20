وزير الإقتصاد: المراقبون يتوجهون إلى السوبرماركت لمراقبة الأسعار

أكد وزير الإقتصاد راوول نعمة في تصريح له، بعد جلسة مجلس الوزارء، أن ” المراقبين يتوجهون إلى السوبرماركت لمراقبة الأسعار، ولكن على الجميع ان يعرف أننا لا ننظر إلى الأسعار بل إلى هامش الربح”.

وطالب نعمة اللبنانيين بتحميل التطبيق الخاص بوزارة الإقتصاد على الهواتف وارسال الشكاوى عبره والتبليغ عن المخالفات.