وزني: نناقش ووفد النقد الدولي ما يمكن أن تقدمه من نصائح انقاذية

أشار وزير المال غازي وزني، إلى أن “اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي يناقش في ما يمكن أن يقدمه الصندوق من نصائح تتعلق بخطة لبنان الانقاذية وفق رؤية الوفد للواقع المالي والنقدي”.

وكان رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قد ترأس عند التاسعة صباحا في السرايا الحكومية الاجتماع مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي في حضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير المال غازي وزني، وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزيرة العدل ماري كلود نجم، المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.