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وزير النقل السوري يعلن خطة تسيير رحلات جوية من مطار حلب الدولي إلى القاهرة

فبراير 20, 2020

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، عن خطة لتسيير رحلات جوية من مطار حلب الدولي، الذي افتتح يوم أمس، إلى القاهرة في مطلع شهر آذار المقبل.

ولفت إلى ان “حركة الرحلات الجوية ستبدأ “من القاهرة في مطلع شهر آذار، نظرا لوجود جالية كبيرة في القاهرة”. وقال: “من ثم سيكون التشغيل إلى دول عديدة”، مضيفا: “لسنا حاليا بصدد ذكرها”.

وكان وزير النقل السوري، علي حمود، قد أعلن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي بعد تسع سنوات على توقفه، مشيرا إلى أن المطار سيباشر عمله، وأن أول رحلة جوية ستكون من مطار دمشق إلى حلب، مع برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق.

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أعلن وزير النقل السوري علي حمود، عن خطة لتسيير رحلات جوية من مطار حلب الدولي، الذي افتتح يوم أمس، إلى القاهرة في مطلع شهر آذار المقبل.

ولفت إلى ان “حركة الرحلات الجوية ستبدأ “من القاهرة في مطلع شهر آذار، نظرا لوجود جالية كبيرة في القاهرة”. وقال: “من ثم سيكون التشغيل إلى دول عديدة”، مضيفا: “لسنا حاليا بصدد ذكرها”.

وكان وزير النقل السوري، علي حمود، قد أعلن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي بعد تسع سنوات على توقفه، مشيرا إلى أن المطار سيباشر عمله، وأن أول رحلة جوية ستكون من مطار دمشق إلى حلب، مع برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق.

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