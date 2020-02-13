Immarwaiktissad.com – محمد زبيب

بداروـ سامي الصلح ـ بناية الصنوبرة ـ 01392444/ 01392555

بيروت في 13 شباط 2020

تستنكر أسرة الشركة اللبنانية للإعلام والدراسات، وصحيفة الإعمار والإقتصاد، وموقع Greenarea.me، وموقع Russia-now.com، وموقع Immarwaiktissad.com الاعتداء على الزميل محمد زبيب، والتعرّض له بالضرب من قبل مجهولين ليل أمس إثر انتهائه من تقديم ندوة في شارع الحمرا، وتدين التعرّض للجسم الإعلامي وتطالب الأجهزة الأمنية بكشف المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لمعاقبتهم بغية ردع أي محاولات لاحقة لترهيب الإعلاميين والصحافيين.