تسعون دقيقة – الجزء الأول مع الدكتور حسن مقلد فبراير 13, 2020 آخر المقالات وزني: مستمرون ببحث قرار دفع سندات اليورروبوندز من عدمه Immarwaiktissad.com - محمد زبيب تسعون دقيقة – الجزء الأول مع الدكتور حسن مقلد إنتاج النفط في لبنان... بين سندان الصراعات الداخلية والإقليمية ومطرقة القانون الدولي بري: لبنان لا يمكنه أن يسلم أمره إلى صندوق النقد لعجزه عن تحمّل شروطه تسعون دقيقة – الجزء الأول مع الدكتور حسن مقلد تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تسعون دقيقة – الجزء الأول مع الدكتور حسن مقلد تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني