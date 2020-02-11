بري: لبنان لا يمكنه أن يسلم أمره إلى صندوق النقد لعجزه عن تحمّل شروطه

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق ما نقل عنه زواره، أنّه “يتعيّن على لبنان اليوم الرهان على الاستفادة من المدّة الفاصلة عن موعد تسديده استحقاقه الأوّل المتمثّل بتسديد 1.2 مليار دولار لسندات “اليوروبوند” في 8 آذار المقبل وهي 28 يومًا من خلال اتجاهين مترابطين، بعيدًا من الجدل حول ضرورة اتخاذ موقف بوجوب دفع لبنان استحقاقاته أو لا”.

وأوضح أنّ “الاتجاه الأوّل هو تأليف لجنة من رئيس الوزراء لموقعه المسؤول في هذا الإطار ووزيري المال والاقتصاد وخبيرَين مالي وقانوني، تكون بمثابة فريق عمل متناسق وصاحب رأي واحد. والاتجاه الآخر هو توجيه رسالة إلى الخارج لعلّها إلى الأميركيّين تحديدًا، باعتبارهم العامل الأكثر تأثيرًا وفاعليّة في “صندوق النقد الدولي”، مفادها أنّ لبنان يحتاج إلى الاستعانة بالصندوق من أجل أن يساعده تقنيًّا، من خلال مطالبته بإعطاء لبنان خطة للإنقاذ”.

وشدّد بري، بناءً على ما يُنقل عنه، على أنّ “لبنان لا يمكنه أن يسلّم أمره إلى “صندوق النقد الدولي”، لعجزه عن تحمّل شروطه، لأنّ لبنان ليس اليونان أو الأرجنتين، ولن يستطيع الشعب اللبناني أن يتحمّل”.