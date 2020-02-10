حوار اليوم مع د. حسن مقلد – رئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد فبراير 10, 2020 آخر المقالات حوار اليوم مع د. حسن مقلد - رئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد مع الحدث - بيان الحكومة العتيدة والاجراءات العاجلة بلومبيرغ: خسائر الاقتصاد العالمي 160 مليار دولار بسبب فيروس كورونا التحويلات المالية :المشكلة لبنان ام سويسرا؟!(١) "أوبك+" تدرس خفضاً إضافياً لإنتاج النفط بـ 500 ألف برميل تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني