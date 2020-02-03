“أوبك+” تدرس خفضاً إضافياً لإنتاج النفط بـ 500 ألف برميل

تدرس منظمة الدّول المصدّرة للنفط “أوبك” وحلفاءها، خفض إنتاجهم النفطي 500 ألف برميل يوميا إضافية، بسبب أثر “الفيروس كورونا” على الطلب.

ويدرس التحالف المعروف باسم “أوبك+”، عقد اجتماع وزاري في 14 و15 شباط الجاري، أي قبل الموعد المقرر للاجتماع في شهر آذار المقبل