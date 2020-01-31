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ابو شقرا: لا زيادة أبداً على ​أسعار المحروقات​ مثل ما يشاع

يناير 31, 2020

أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، إلى أنه “لا زيادة أبداً على أسعار المحروقات مثل ما يشاع، بل أن الجميع متفقون على عدم رفع الأسعار، ولا صفيحة بنزين أكثر من 25 ألف ليرة في الوقت القريب”.

وأكد أبو شقرا، في حديث إذاعي، أن “الحمل سيتوزع على المستوردين والتجار والمحطات، وربما سيقتطع من ضريبة الدولة، وليس على المواطن”، لافتاً إلى أن “الإتفاق سيتم مع وزير الطاقة والمياه، بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة”.

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أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، إلى أنه “لا زيادة أبداً على أسعار المحروقات مثل ما يشاع، بل أن الجميع متفقون على عدم رفع الأسعار، ولا صفيحة بنزين أكثر من 25 ألف ليرة في الوقت القريب”.

وأكد أبو شقرا، في حديث إذاعي، أن “الحمل سيتوزع على المستوردين والتجار والمحطات، وربما سيقتطع من ضريبة الدولة، وليس على المواطن”، لافتاً إلى أن “الإتفاق سيتم مع وزير الطاقة والمياه، بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة”.

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