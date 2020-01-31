وزني مدد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي​​​​​​​

أصدر وزير المالية غازي وزني، قراراً مدّد بموجبه لغاية 20/2/2020 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة، وتقديم التصريح السنوي، وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2019، لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

وتفيد المادة الثانية، بأنه يتوجب تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18)، الكترونياً، بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم الكترونياً. ويتم تقديم البيان الكترونياً أو ورقياً، عبر مكاتب شركة “ليبان بوست”، من قبل سائر المكلفين.

كما أصدر وزني قراراً آخر مدّد بموجبه لغاية 20/2/2020، ضمناً، مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) للمكلفين عن اعمال سنة 2018. ويتوجب تقديم هذا البيان: الكترونياً بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم الكترونياً. ويتم تقديم البيان الكترونياً أو ورقياً، عبر مكاتب شركة “ليبان بوست”، من قبل سائر المكلفين.