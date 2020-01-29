روني لحود: بعد الـ6 اشهر سيدفع المتعثر دفعة ونصف للقروض السكنية

اشار رئيس المؤسسة العامة للاسكان روني لحود الى ان “هناك مهل للمتعثرين في القروض السكنية حتى 30 حزيران، والمادة تنطبق على من عليه تعثر، الا انه اذا كان القرض ينتهي في 2022 سيظل ينتهي في 2022 اي انه يجب انهاء الدفعات في الفترة المتفق عليها في العقد”، ولفت الى انه “بالسابق من كان يتعثر شهرين او 3 يتحول الى اللجنة القضائية التي تاخذ قرارات مبرمة ويتم بيع البيت في المزادات العلنية، ونحن اليوم بعد الـ6 اشهر سيعود الوضع على ما كان عليه في السابق”.

ودعا لحود في حديث تلفزيوني، المواطنين الى مواصلة دفع اقساط الاسكان، ولو دفع نصف الدفعة وليس كاملها، والاساس دفع كامل راس المال. واوضح ان التعثر هو في القروض التي اخذت خلال 3 الى 4 سنوات، ونحن ليس لدينا وضوح حول نسبة التعثر لان المصارف تحول الاموال بعد 3 اشهر. واكد ان التعثر ليس كبيرا حتى اليوم ولكن هناك خوف ان يتزايد بحال تفاقمت الازمة.

ولفت الى انه بعد الـ6 اشهر المواطن المتعثر سيدفع دفعة ونصف للقروض السكنية اي ان دفعة المتعثر ستزيد مستقبلا، وراى انه المطلوب ايجاد حلول لهذه الازمة، ونحن متفائلون اليوم والوضع بعد 6 اشهر من المفترض ان يتحسن، وبعد 6 اشهر سنعمل على حل كل ملف بملفه.