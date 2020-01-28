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موقع إيراني: مقتل المسؤول عن اغتيال سليماني في إسقاط المروحية في أفغانستان

يناير 28, 2020

نقل موقع Iran Front Page News عن مصادر في الاستخبارات الروسية أن مسؤول العمليات الخارجية في المخابرات المركزية الأميركية C.I.A مايكل دي أندريا (المعروف بآية الله مايك) قُتل في الطائرة التي أُسقطت أمس في أفغانستان، وهو المسؤول المباشر عن اغتيال القائدين سليماني والمهندس.

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نقل موقع Iran Front Page News عن مصادر في الاستخبارات الروسية أن مسؤول العمليات الخارجية في المخابرات المركزية الأميركية C.I.A مايكل دي أندريا (المعروف بآية الله مايك) قُتل في الطائرة التي أُسقطت أمس في أفغانستان، وهو المسؤول المباشر عن اغتيال القائدين سليماني والمهندس.

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