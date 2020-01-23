مؤشر مدركات الفساد 2019: لبنان يحتل المرتبة 137 من أصل 180

عقدت “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لافساد” مؤتمر صحافي لإعلان “مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2019 – تحديد درجة ومرتبة لبنان”، وذلك في فندق “Smallville” – المتحف. وخلال المؤتمر، أعلنت الجمعية حصول لبنان على درجة 28/100 للعام السابع على التوالي، بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019. وبحسب المؤشر نفسه، فقد احتل لبنان المرتبة 137 عالمياً من أصل 180 دولة يقيسها المؤش، مقارنةً بمرتبة 138 لعام 2018.

وفي كلمة له، أوضح عضو مجلس إدارة جمعية “لا فساد”، د. مصباح مجذوب، ان 28/100 هي درجة الرسوب التي لا يزال لبنان يستحوذ عليها للعام السابع التوالي على الرغم من البرامج الإصلاحية التي تعهدت الأحزاب السياسية بتنفيذها من خلال برامجها الانتخابية النيابة لعام 2018، من مكافحة الفساد وتطوير النظام الإداري