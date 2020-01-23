وزير الإقتصاد الجديد راوول نعمة: أطلب مهلة 100 يوم ومحاسبتي بعدها على الإنجازات

طلب وزير الاقتصاد الجديد راوول نعمة، مهلة 100 يوم، وقال إنه يمكن بعدها محاسبته على الإنجازات التي قام بها أو لم يقم.

وقال نعمة خلال حفل تسلّم وتسليم وزارة الاقتصاد، إن لبنان يواجه أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة، وأضاف أنه علينا مواجهتها بالتعاون مع الجميع بكل الإمكانات المتاحة، لأن كلفة التأخير كبيرة.

وأكد نعمة أن الهدف في المدى المنظور، تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين ومعالجة القضايا الملحّة.

وشدد على ضرورة تطبيق خطة اقتصادية متكالمة، لبناء اقتصاد منتج ومستقل.

من جهته أكد الوزير السابق منصور بطيش خلال التسلم التسليم، أن وزارة الاقتصاد على تماس مباشر مع المواطنين، وتمنى للوزير الجديد التوفيق.