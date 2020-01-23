وزني: من المستحيل أن يعود الدولار إلى ما كان عليه سابقاً

أشار وزير المال غازي وزني، إلى أن الوضع صعب جداً ووقف الإنهيار الذي نعيشه ممكن، وهذا الأمر يحتاج دعماً من الداخل والخارج، وهو من مسؤولية الجميع.

وأكد وزني في حديث تلفزيوني، أنه من المستحيل أن يعود الدولار إلى ما كان عليه سابقاً، وضبط السوق الموازي في المرحلة المقبلة مرتبط بعمل الحكومة.

قد أكد وزني لصحيفة الـ “ديلي ستار”، أن لبنان سيطلب من المانحين الدوليين بين 4 و 5 مليارات دولار في صورة قروض ميسّرة، لتمويل القمح والوقود والأدوية لمدة عام.