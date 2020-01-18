حوار اليوم مع حسن مقلّد – رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد يناير 18, 2020 آخر المقالات حوار اليوم مع حسن مقلّد - رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد بستاني: وقّعت صباح اليوم قرار تكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان... ماذا طلبت من المصارف؟ جمعية المصارف تأسف لما حصل من تخريب في شارع الحمرا سلامة: لم أتحدث عن تحويل الودائع بالدولار إلى الليرة تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني