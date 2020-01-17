بستاني: وقّعت صباح اليوم قرار تكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي

اشارت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه استكمالاً لخطوة استيراد الدولة لمادتي البنزين والمازوت، وقّعت صباح اليوم قرار تكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي الى لبنان، وذلك بعد اجراء التحضيرات الفنية اللازمة التي تستغرق حوالي 4 أشهر.