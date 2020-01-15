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جمعية المصارف تأسف لما حصل من تخريب في شارع الحمرا

يناير 15, 2020

اكدت جمعية مصارف لبنان في بيان لها ان مخربي الحمرا امس ليسوا من الثوار الحقيقيين.
وقالت الجمعية: “نأسف للاحداث الصادمة في شارع الحمرا ونحن على ثقة بأنّ الفاعلين لا يمتّون الى ثوار لبنان الحقيقيّين بصلة بل هم جماعة من الغوغائيّين المأجورين والمعروفي الاهداف”.
واضافت: نناشد القوى الأمنية أخذ التدابير اللازمة لكشف ومعاقبة كل مَن حرّض وخطط وساهم في العمل الهمجي الذي يصيب قطاعاً يجاهد في خدمة الناس والحفاظ على مصالحهم”.

واذ اكدت الجمعية ان القطاع المصرفي يبذل ما بوسعه للمحافظة على ما تبقى من الاقتصاد الوطني، انتقدت الجمعية التباطؤ الكبير وغير المسؤول في تشكيل الحكومة الجديدة.

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اكدت جمعية مصارف لبنان في بيان لها ان مخربي الحمرا امس ليسوا من الثوار الحقيقيين.
وقالت الجمعية: “نأسف للاحداث الصادمة في شارع الحمرا ونحن على ثقة بأنّ الفاعلين لا يمتّون الى ثوار لبنان الحقيقيّين بصلة بل هم جماعة من الغوغائيّين المأجورين والمعروفي الاهداف”.
واضافت: نناشد القوى الأمنية أخذ التدابير اللازمة لكشف ومعاقبة كل مَن حرّض وخطط وساهم في العمل الهمجي الذي يصيب قطاعاً يجاهد في خدمة الناس والحفاظ على مصالحهم”.

واذ اكدت الجمعية ان القطاع المصرفي يبذل ما بوسعه للمحافظة على ما تبقى من الاقتصاد الوطني، انتقدت الجمعية التباطؤ الكبير وغير المسؤول في تشكيل الحكومة الجديدة.

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