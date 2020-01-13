تعميمٌ لـ”بطيش” حول التلاعب بالعدادات‎ أثناء تعبئة المحروقات

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش تعميمًا حمل الرقم 1/1/ أت، حذّر فيه من التلاعب بالعدّادات أثناء تعبئة المحروقات للمواطنين.

وجاء في التعميم، “كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين الى مديرية حماية المستهلك حول قيام بعض محطات المحروقات بعمليات غش من خلال التلاعب بالعدادات وايهام المواطنين بتعبئة كمية معينة من المحروقات وذلك خلافا” للكمية المطلوبة”.

واضاف، “بعد أن تأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة من صحة المعلومات المذكورة من خلال عمليات الرقابة، وعملاً بأحكام المادة 48 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 وتعديلاته بشأن الامتناع عن تسليم أي سلعة غير مطابقة للكمية المتفق عليها ، تحذر وزارة الاقتصاد و التجارة جميع أصحاب محطات المحروقات و موظفيها من اللجوء الى اساليب غير قانونية لتحقيق ارباح غير مشروعة”.

وطلبت الوزارة من “المواطنين التأكد من العدادات على المضخات قبل وخلال وبعد تعبئة المحروقات والتأكد من عدد الليترات المسجلة على المضخات”.

وأكدت مواصلة “التشدّد في ضبط المخالفات وإحالتها أمام القضاء المختص”.