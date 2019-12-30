بين قوسين – هل يخرج لبنان من ازمته الاقتصادية ؟ ديسمبر 30, 2019 آخر المقالات بين قوسين - هل يخرج لبنان من ازمته الاقتصادية ؟ الخبير الاقتصادي حسن مقلد يكشف في مقابلة على الجديد عن 21 ملف تحويل أموال الى خارج لبنان حسن مقلد: لم اتهرب من القضاء.. ومن التحقيق من تهريب الفاسدين للأموال سلامة: سنتخذ الاجراءات لمعرفة مصير التحويلات الخارجية واذا حصلت فعل تغطية التحركات الشعبية مع د. زياد ناصر الدين - خبير اقتصادي تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني