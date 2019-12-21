كي لا يكون الرقم وجهة نظر
cropper_8287226_1576963265

مقلد رداً على أبو فاعور: مستنداتي تظهر على توقيتي وإيقاعي

ديسمبر 21, 2019

رد الخبير الإقتصادي حسن مقلد، في حديث تلفزيوني، على وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، مؤكداً أن مستنداته تظهر على توقيته وإيقاعه، لافتاً إلى أنه لم يدخل في الأسماء في المعلومات التي أوردها، مشيراً إلى أن الكشف سيكون في وقت قريب، مشدداً على أن مصداقيته لن يفرط بها من أجل أحد، لكن هناك آلية يعمل عليها في الوقت الراهن، موضحاً أنه لم يؤكد أو ينف في السابق واليوم سيبقى على موقفه.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

رد الخبير الإقتصادي حسن مقلد، في حديث تلفزيوني، على وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، مؤكداً أن مستنداته تظهر على توقيته وإيقاعه، لافتاً إلى أنه لم يدخل في الأسماء في المعلومات التي أوردها، مشيراً إلى أن الكشف سيكون في وقت قريب، مشدداً على أن مصداقيته لن يفرط بها من أجل أحد، لكن هناك آلية يعمل عليها في الوقت الراهن، موضحاً أنه لم يؤكد أو ينف في السابق واليوم سيبقى على موقفه.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!