مقلد رداً على أبو فاعور: مستنداتي تظهر على توقيتي وإيقاعي

رد الخبير الإقتصادي حسن مقلد، في حديث تلفزيوني، على وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، مؤكداً أن مستنداته تظهر على توقيته وإيقاعه، لافتاً إلى أنه لم يدخل في الأسماء في المعلومات التي أوردها، مشيراً إلى أن الكشف سيكون في وقت قريب، مشدداً على أن مصداقيته لن يفرط بها من أجل أحد، لكن هناك آلية يعمل عليها في الوقت الراهن، موضحاً أنه لم يؤكد أو ينف في السابق واليوم سيبقى على موقفه.