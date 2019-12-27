الخبير الاقتصادي حسن مقلد يكشف في مقابلة على الجديد عن 21 ملف تحويل أموال الى خارج لبنان ديسمبر 27, 2019 آخر المقالات الخبير الاقتصادي حسن مقلد يكشف في مقابلة على الجديد عن 21 ملف تحويل أموال الى خارج لبنان حسن مقلد: لم اتهرب من القضاء.. ومن التحقيق من تهريب الفاسدين للأموال سلامة: سنتخذ الاجراءات لمعرفة مصير التحويلات الخارجية واذا حصلت فعل تغطية التحركات الشعبية مع د. زياد ناصر الدين - خبير اقتصادي مقلد رداً على أبو فاعور: مستنداتي تظهر على توقيتي وإيقاعي تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني